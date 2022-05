Vocalista do U2 faz show da “liberdade” em metrô de Kiev

KIEV (Reuters) – O vocalista do grupo de rock irlandês U2, Bono, e seu colega de banda The Edge fizeram um show de 40 minutos em uma estação de metrô na capital ucraniana, Kiev, neste domingo, e exaltaram os ucranianos que estão lutando por sua liberdade.





“Seu presidente lidera o mundo pela causa da liberdade neste momento… O povo da Ucrânia não está apenas lutando por sua própria liberdade, está lutando por todos nós que amamos a liberdade”, disse Bono a uma multidão de mais de 100 pessoas reunidas dentro da estação de metrô Khreshchatyk. Ele se referia ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, pressionando forças em direção à Kiev antes de retirar suas tropas de perto da capital no final de março para concentrar seu poder de fogo no leste ucraniano.

A Rússia, que chama sua ação na Ucrânia de “operação militar especial”, continua realizando ataques com mísseis por toda a Ucrânia. No entanto, alguma vida tem retornado à Kiev, embora as sirenes de ataque aéreo ainda soem regularmente.

Bono mobilizou a multidão entre as músicas durante sua apresentação.

“Esta noite, 8 de maio, tiros vão ressoar no céu da Ucrânia, mas vocês estarão finalmente livres. Eles podem tirar suas vidas, mas nunca poderão tirar seu orgulho”, disse ele.

(Reportagem de Sergiy Karazy)