Vocalista do Sampa Crew mostra hematomas após acidente com van

Cinco dias após a van em que estava se chocar com um carro na madrugada de domingo (18), na Grande São Paulo, JC Sampa, vocalista da banda Sampa Crew, utilizou o Instagram nesta sexta-feira (23) para agradecer o apoio dos fãs. Na imagem é possível ver o rosto do músico com diversos hematomas.

“Faltam menos de 3 meses pra Mônica nascer, mas ela já mostrou que vem forte e vitoriosa, passando ilesa por uma prova de sobrevivência numa situação inesperada e muito difícil. Só tenho agradecer a Deus por mais esse livramento e a todos os fãs do Sampa Crew, amigos, amigas e familiares que nos emitiu uma energia que de tão positiva se tornou incrível. A vida é um sopro e eu aprendi muito nesse episódio sobre ela. LALA é um nome indígena que significa A VITORIOSA. Então venha MÔNICA LALA!”, escreveu o músico em sua legenda em uma imagem que aparece beijando a barriga de sua mulher, Ingrid Aquino.

segundo a CCR AutoBan, concessionária que administra a via, informou à QUEM, o acidente ocorreu no km 28 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista. Um carro, na contramão, colidiu com a van do Sampa Crew. O Corpo de Bombeiros afirma que o acidente aconteceu às 3h30. A estimativa é que o acidente tenha deixado um morto e dez feridos, sendo quatro com ferimentos leves e os outros seis com ferimentos graves.

Confira: