Vocalista do Molejo recebe alta após embolia pulmonar: ‘Corrente do bem vence qualquer coisa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 8:50 Compartilhe

O grupo Molejo anunciou nesta quinta-feira, 21, a alta do vocalista Anderson Leonardo, após 10 dias internado por embolia pulmonar. Contudo, o cantor ainda não está liberado para voltar aos palcos, pois deve seguir o tratamento em casa.

“Alô, planeta! Aqui quem fala é a rapaziada do grupo Molejo. Agradecendo a todos pelas orações, pelas preces, por tudo, independentemente de religião. Ficou a prova de que a corrente da união e do bem vence qualquer coisa”, comemorou Anderson, ao lado do grupo, em um vídeo no Instagram.

Andrézão, membro do Molejo, completou a informação declarando: “Vai ficar ainda um pouco guardadinho, mas daqui a pouco ele estará nos palcos com a gente”.

Na legenda da publicação, o grupo reforçou: “Quintou com alegria do Molejão, ótima notícia para todos. Nosso cantor Anderson Leonardo teve alta hospitalar, mantendo os cuidados médicos em casa. No momento não está liberado para apresentações e nem receber visitas. Vamos manter as energias positivas e orações para que breve ele retorne aos palcos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias