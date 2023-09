Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 10:24 Compartilhe

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado no Rio de Janeiro para tratar uma pneumonia. A informação foi confirmada pela assessoria do artista através das redes sociais.

A nota ressalta que a agenda de shows continuará mantida com os outros cinco integrantes.

“O vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos os amigos e fãs, e esperamos que muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante”, diz o texto.

Tratamento contra câncer

Em outubro do ano passado, Anderson havia descoberto um câncer inguinal, na região da virilha. Ele seguiu com o tratamento e em janeiro deste ano, havia anunciado que estava curado. Porém, em maio, ele precisou retornar para evitar que o câncer atingisse outros órgãos.

Em entrevista ao podcast “Rocinha Cast”, ele contou como descobriu o câncer. Segundo o cantor, ele começou a sentir nódulos na região inguinal. “Eu pensei: ‘Não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Mas foi crescendo e eu procurei o urologista”, disse.

Foi realizado uma biópsia e constatado que ele estava com um tumor maligno no local. “Quando [o médico] falou, eu ‘pirei o cabeção’. Fiquei parado, não queria ouvir mais”, revelou.

O médico havia informado que a chance de cura era mais de 70%. “Fiquei ansioso para começar o meu tratamento”, comentou.

Já para o retorno, ele disse que a fase é “mais leve”. “Estou me preparando, mas estou ‘legal’. […] Eu vou lutar até o final”, finalizou.

