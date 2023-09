Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo é diagnosticado com embolia pulmonar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 14:52 Compartilhe

A equipe de Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, atualizou o estado de saúde do cantor, nesta segunda-feira (11), e informou que, após uma revisão médica e realização de exames específicos, foi constatada uma embolia pulmonar.

O quadro do artista é estável e ele segue internado em unidade médica no Rio de Janeiro, onde deu entrada, no último domingo (10), para tratar uma pneumonia.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, disse a nota publicada no perfil do Instagram oficial do cantor.

Tratamento contra câncer

Em outubro do ano passado, Anderson havia descoberto um câncer inguinal, na região da virilha. Ele seguiu com o tratamento e em janeiro deste ano, havia anunciado que estava curado. Porém, em maio, ele precisou retornar para evitar que o câncer atingisse outros órgãos.

