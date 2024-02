Vocalista do Maneskin beija atriz em meio a rumores de romance

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/02/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 FEV (ANSA) – Após meses de especulação sobre um romance, o vocalista do Maneskin, Damiano David, e a atriz e cantora Dove Cameron, de 28 anos, deram seu primeiro beijo em público no tapete vermelho da festa de gala pré-Grammy.

Com um vestido vermelho, a atriz impressionou todos ao entrar no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, no último sábado (3), segurando o braço de Damiano, que deu um beijo em Cameron ao posar para fotos.

Os rumores sobre o romance começaram em setembro passado, quando a artista foi flagrada por paparazzi ao sair do show do Maneskin no Madison Square Garden, em Nova York.

Logo depois, em novembro, ela foi vista em outra apresentação da banda, desta vez no Brasil. Cameron e Damiano também foram flagrados se beijando em Bondi Beach, em Sydney, de acordo com fotos publicadas na revista italiana Chi.

Além disso, já foram fotografados juntos durante um jantar em Los Angeles. Na ocasião, nem Cameron nem Damiano abordaram as especulações sobre o suposto relacionamento, que seria o primeiro romance oficial do vencedor do Eurovision após o término dom Giorgia Soleri, em 2023.

Já o último relacionamento público de Cameron foi com o ator de “Descendentes 2”, Thomas Doherty, com quem ela namorou por quatro anos até se separarem em 2020. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias