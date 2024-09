Vocalista do Maneskin anuncia nome de primeira música solo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/09/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 18 SET (ANSA) – O italiano Damiano David, vocalista do Maneskin, anunciou nesta quarta-feira (18) o nome da sua primeira música solo, cujo lançamento mundial está marcado para o próximo dia 27 de setembro.

A canção, intitulada “Silverlines”, foi produzida pelo cantor, compositor e produtor britânico Labrinth. O artista compartilhou um teaser enigmático com o nome da obra em seu perfil nas redes sociais, mas não revelou detalhes sobre a produção. De acordo com a publicação, os fãs de David poderão fazer o pré-save da música no link oficial (https://damianodavid.lnk.to/mynameisdamianodavid).

Recentemente, um comunicado à imprensa informou que a decisão do vocalista de embarcar em uma carreira solo “nasceu da necessidade de expressar uma parte mais pessoal e vulnerável de si mesmo, uma parte dele que permanece completamente inexplorada nas composições do Maneskin”.

Depois dos primeiros teasers compartilhados na semana passada, que agitaram fãs de todo o mundo, também foi publicado um vídeo no qual Damiano menciona este novo capítulo “muito pessoal” em inglês.

“Eu viajei pelo mundo todo para encontrar minha voz, só para terminar onde tudo começou. Meu nome é Damiano David, e hoje é o primeiro dia da minha vida”, concluiu.

Como compositor, vocalista e voz inconfundível da banda italiana, David tem recebido prêmios e reconhecimentos em todos os lugares, conquistando elogios do público e da crítica.

Na semana passada, no MTV VMAs, ele se disse “muito orgulhoso” de seu próximo material solo e prometeu “muitas coisas novas”.

No entanto, garantiu aos fãs do Maneskin que “nada vai mudar” com a banda vencedora do Eurovision 2021. (ANSA).