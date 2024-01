Vocalista do Jeito Moleque vira meme ao errar letra de clássico do Backstreet Boys; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/01/2024 - 12:01 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 25, o grupo Jeito Moleque foi atração no “Encontro com Patrícia Poeta” para celebrar os 470 anos da cidade de São Paulo.

Em certo momento, a apresentadora convida os artistas a cantarem mais uma música e eles surpreendem ao tentar homenagear a banda americana Backstreet Boys, com o hit “I Want It That Way”.

Porém, o vocalista mostrou ‘improvisou’ ao esquecer a letra em inglês – e recebeu diversos comentários nas redes sociais sobre sua performance.

Assista o momento:

Jeito Moleque choca telespectadores do #Encontro ao performar “I Want It That Way”, mega clássico do Backstreet Boys.pic.twitter.com/Yi49Ocj3f2 — PAN (@forumpandlr) January 25, 2024

