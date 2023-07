Vocalista do É o Tchan, Compadre Washington tem alta hospitalar após longa internação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 19:46 Compartilhe

O cantor Compadre Washington teve alta hospitalar e deixou, nesta quarta-feira (5), o Hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia, onde estava internado desde o último dia 26.

O músico foi levado à unidade após sentir um desconforto na região abdominal, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo comunicado do grupo É o Tchan, publicado no perfil oficial do Instagram, Compadre Washington ficará afastado dez dias dos palcos a fim de ter recuperação completa.

Beto Jamaica substituirá o vocalista nos compromissos já agendados da banda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por É o Tchan (@eotchanoficial)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias