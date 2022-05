Vocalista do Biquini Cavadão pede ajuda aos fãs para encontrar remédio para filho

Bruno Gouveia, vocalista do Biquini Cavadão, usou uma rede social para fazer um apelo na noite desta sexta-feira (6). O músico comentou com os seguidores que o filho Leonardo está doente e precisa de um remédio que está em falta nas farmácias do Rio de Janeiro.





De acordo com Gouveia, o filho tem muita dificuldade para tomar remédio via oral e por isso precisa de um supositório de Novalgina, mas que não encontra o medicamento. Por isso, pediu ajuda aos fãs.

“Muitas crianças têm dificuldades em tomar remédio via oral. No caso de antitérmicos, a solução é o supositório. Há somente um medicamento assim: Novalgina Supositório”, escreveu o cantor.

“Meu filho adoeceu e as farmácias mais famosas já esgotaram o estoque. Só me resta procurar em farmácias pequeninas, que talvez tenha uma caixa perdida. Um garimpo! Se alguém encontrar uma caixa, por favor, me mande mensagem por direct”, completou.