Vocalista da banda Bauhaus é detido e expulso de seu próprio show

Peter Murphy, vocalista do Bauhaus, foi detido e expulso de seu próprio show, após jogar garrafas na direção de seus fãs. A apresentação aconteceu em Estocolmo, na Suécia.

De acordo com os jornais locais, Murphy se revoltou com problemas técnicos e chutou uma parte do cenário. Depois disso, ele arremessou as garrafas e copos. Antes de ser detido, Murphy ainda chegou a empurrar um dos policiais.

Ainda segundo os jornais suecos, o objetivo do cantor era acertar o técnico que estava na mesa de som da casa de show. No entanto, acabou acertando um fã, que foi hospitalizado com ferimentos leves.

“Com uma música faltando, o empresário e a equipe técnica do artista decidiram terminar o show. A mesa de som ficou danificada… Por enquanto, estamos investigando o que aconteceu. Se mais alguém da plateia estiver ferido, entrem em contato para que prestemos queixa na polícia”, disse a produção do evento, em comunicado.