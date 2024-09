Vocalista do Art Popular, Leandro Lehart é condenado a 9 anos de prisão por estupro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 17:58 Para compartilhar:

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) rejeitou o recurso apresentado pela defesa e manteve a condenação do cantor Leandro Lehart, 52 anos, por crime de estupro e cárcere privado. O vocalista e fundador do grupo de pagode Art Popular segue com a sentença de nove anos, sete meses e seis dias de prisão, em regime fechado.

O crime teria acontecido em 2019. A decisão foi publicada no último dia 16 de setembro, segundo informações do portal UOL

O pagodeiro está sendo acusado de estuprar uma mulher com quem se relacionou e de mantê-la trancada em um banheiro de sua casa. Na denúncia, a vítima também afirma ter sido submetida a situações degradantes e escatológicas.

Nesta quarta-feira, 18, Leandro Lehart usou seu perfil no Instagram para se manifestar sobre o caso. Ele compartilhou o comunicado de seus advogados em que a defesa afirma que vai recorrer da decisão.

“Conforme noticiado hoje pela imprensa, em que pese voto do Relator absolvendo Leandro Lehart, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, manteve a sentença de primeira instância. Os autos permanecem em segredo de justiça. A defesa segue certa da inocência e recorrerá, confiante de que a verdade será restabelecida, a tempo e modo, pelo Poder Judiciário”, diz o texto.

A condenação aconteceu em setembro de 2022, pela 17ª Vara Criminal de São Paulo. Na ocasião, o juiz decidiu que ele poderia recorrer em liberdade.

A vítima teria conhecido o artista pela internet e teria sofrido o abuso sexual na casa dele, após marcarem um encontro. Abalada, a moça, que trabalhava no sistema público de transporte da capital paulista, pediu demissão, e até teria chegado a tentar suicídio.

