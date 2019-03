Vocalista da banda The Prodigy morreu enforcado, segundo autoridades britânicas

Keith Flint, vocalista da banda The Prodigy, morreu por enforcamento, segundo autoridades britânicas, mas o caso ainda é tratado como suspeita de suicídio e não é investigado criminalmente. As informações são do UOL e da BBC.

O músico foi encontrado morto no dia 4 de março, em North End, na Inglaterra. Flint tinha 49 anos e era um dos integrantes da banda The Prodigy, que mistura música eletrônica com rock e teve seu auge nos anos 90. A morte aconteceu por enforcamento, segundo autoridades contaram à BBC, mas os exames toxicológicos ainda não estão prontos.

Liam Howlett, companheiro de banda, usou o Instagram para postar uma mensagem ao amigo e indicou que Flint havia cometido suicídio. “As notícias são reais, não posso imaginar que estou contando isso, mas nosso irmão Keith tirou a própria vida neste fim de semana”, escreveu.