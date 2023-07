Vocalista da banda Oh Polêmico é internado em hospital após desmaiar em show na BA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 14:36 Compartilhe

O cantor Deivison Nascimento, vocalista da banda Oh Polêmico, desmaiou após uma apresentação na cidade de Laje, na Bahia. A informação foi divulgada pela conta oficial do grupo no Instagram. Segundo a nota, o cantor recebeu os primeiros atendimentos pelo SAMU ainda no local e foi encaminhado ao hospital para avaliação e diagnóstico. A causa do mal-estar ainda não foi divulgada.

Devido ao incidente a banda cancelou o show que estava previsto para acontecer logo em seguida na cidade de Aurelino Leal, e ressaltou que irá negociar uma nova data de apresentação. “Infelizmente não será possível cumprir o show de Aurelino Leal/BA, que também ocorreria hoje”, cita a nota oficial.

“Pedimos desculpas aos fãs que o aguardavam no evento. A produção da banda se reunirá em breve com os contratantes responsáveis para alinhar uma possível nova data de apresentação”, diz.

Nos stories, o vocalista publicou uma foto no hospital em que aparece com a mão no rosto. O cantor compartilhou ainda a refeição que recebeu no quarto e agradeceu as mensagens positivas dos fãs. “Em breve estarei de volta”, disse. Na manhã desta segunda-feira, 3, Deivison recebeu a visita de seu cachorro da raça golden retriever.

