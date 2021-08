Voando! Rafael Moura marca, Botafogo vence a Ponte Preta e encosta no G4 da Série B Com primeiro gol do camisa 9, equipe comandada por Enderson Moreira conquista quarto triunfo consecutivo no Brasileirão e fica a 2 pontos do G4

O Botafogo subiu mais um degrau em busca do objetivo do acesso. Na noite deste domingo, o Glorioso derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Kevin, contra, e Rafael Moura fizeram os gols do duelo.

Assim, o Botafogo volta a enxergar o G4 de perto. Agora, o Alvinegro tem 25 pontos, subiu para a 7ª posição na classificação da Série B e está a apenas dois do G4. A Ponte Preta, por sua vez, segue o drama: com 13 pontos, a Macaca é a 18ª colocada, na zona de rebaixamento.

As equipes voltam aos gramados no decorrer da próxima semana. Na quinta-feira, o Botafogo medirá forças com o Operário, às 21h30, no Paraná. A Ponte Preta, por sua vez, entrará em campo na quarta-feira para enfrentar o Londrina, às 19h, no Moisés Lucarelli.

LEI DO EX?

A partida começou com poucas emoções. A Ponte concentrou esforços em ficar na defesa, obrigando o Botafogo a criar o jogo. A questão é que o Alvinegro tinha muita dificuldade para desenvolver alternativas com a bola no chão, o que acabou gerando um jogo muito preso e travado.

Diante da dificuldade de criação, coube a um rosto conhecido dar uma “ajuda”. Após cruzamento do lado direito, Kevin, lateral da Ponte Preta e ex-Botafogo, subiu primeiro que o goleiro Ivan e acabou cabeceando para a própria meta, marcando contra.

EM BUSCA DA VITÓRIA!

Os minutos iniciais do segundo tempo foram, talvez, mais agitados do que a etapa inicial inteira. Tanto Botafogo quanto Ponte Preta tiveram chances reais para marcar, mas desperdiçaram: a do Alvinegro foi com Rafael Navarro, que saiu cara a cara com o Ivan e chutou para fora; na Macaca, Camilo recebeu livre dentro da área, mas deixou a bola passar e o rival recuperou a bola.

GLORIOSO PRESSIONA

Com o passar do segundo tempo, a Ponte Preta perdeu ímpeto ofensivo e o Botafogo cresceu. O Glorioso aumentou a produção a partir dos 25 minutos e por pouco não marcou: Rafael Navarro acertou o travessão após um cruzamento vindo do lado esquerdo.

PELOS PODERES DE GRAYSKULL

Demorou mas saiu! Quando a partida estava chegando no estágio final, Rafael Moura fez questão de dar números finais. Warley fez boa jogada no lado direito e cruzou na medida para o camisa 9 subir primeiro que a defesa adversária para confirmar uma importante vitória para o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Ponte Preta

Data-Hora: 08/08/2021, às 20h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

​Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

​Gramado: Ruim

​Cartões amarelos: Barreto (BOT); Rayan (PON)

​Cartões vermelhos:

Gols: Kevin [contra] (1-0, 31’/1ºT), Rafael Moura (2-0, 43’/2ºT)

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan (Carli 32’/2ºT), Guilherme Santos; Pedro Castro (Matheus Frizzo 45’/2ºT), Barreto; Marco Antônio (Warley 32’/2ºT), Chay (Rafael Moura 38’/2ºT), Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Luís Oyama 38’/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.

PONTE PRETA: Ivan; Kevin, Rayan, Fábio Sanches, Felipe Albuquerque (Jean Carlos 36’/2ºT); André Luiz, Vini Locatelli; Moisés, Camilo (Fessin 36’/2ºT), Richard (Niltinho 27’/2ºT); Josiel (João Veras 20’/2ºT). Técnico: Gilson Kleina.

