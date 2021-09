VLI renova acordo com Mineração Caraíba para embarque de concentrado de cobre em SE

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A empresa de logística VLI anunciou nesta terça-feira a renovação da parceria com a mineradora Mineração Caraíba no Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), em Barra dos Coqueiros, no Sergipe, segundo nota enviada à imprensa.

O novo acordo prevê a movimentação de 100 mil toneladas de concentrado de cobre, que serão embarcados para exportação até abril de 2023, disse a companhia.

Além de insumos minerais como concentrado de cobre, minério de ferro e manganês, o terminal portuário também tem feito alguns embarques de produtos do agronegócio, destacou a VLI, que tem a mineradora Vale como principal acionista.

Entre junho e agosto deste ano, o TMIB embarcou 90 mil toneladas de farelo de soja e 60 mil toneladas de milho para o mercado externo.

Do lado das importações, o terminal recebe fertilizantes (que abastecem a cadeia produtora do agronegócio), trigo e coque.

(Por Marta Nogueira)

