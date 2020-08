VLI movimentou 14% mais grãos e açúcar no primeiro semestre

São Paulo, 14 – A VLI movimentou 12,5 milhões de toneladas de grãos e açúcar no primeiro semestre de 2020, 14% mais ante igual período de 2019. Em nota, a empresa de soluções logísticas que integra terminais, ferrovias e portos, informou que o volume de grãos (soja, milho e farelo) superou 10 milhões de toneladas enquanto a movimentação de açúcar ficou próxima dos dois milhões de toneladas.

O Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita (Tiplam)registrou um crescimento de 25% na movimentação de grãos e açúcar no semestre ante o mesmo período de 2019. O porto embarcou quase quatro milhões de toneladas.

“O terminal já é responsável por cerca de um terço do açúcar exportado por Santos e a expectativa no médio e longo prazo é ampliar o volume em razão dos novos armazéns construídos em parceria com a Tereos no Tiplam e em Guará, no interior de São Paulo”, disse a empresa.

