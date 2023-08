VLI adquire 168 vagões e 3 locomotivas para transporte de produtos agro na Ferrovia Norte-Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 20:04 Compartilhe

A VLI informou ter comprado 168 vagões Hopper HTT e três locomotivas para operação na Ferrovia Norte-Sul. Eles serão usados para o transporte de produtos do agronegócio até o sistema portuário de São Luís. “O negócio movimenta um total aproximado de R$ 200 milhões”, disse em nota.

Os vagões serão fabricados pela Greenbrier Maxion, de Hortolândia (SP), e devem ser entregues ainda neste ano. Já as locomotivas, modelo ES43BBi, foram adquiridas da Wabtec, de Contagem (MG).

A previsão de entrega é até dezembro de 2024. Segundo a empresa, o investimento ampliará a capacidade de transporte e deixará a operação mais ágil.

A VLI detém a concessão do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul, que compõe o chamado corredor Norte da companhia. No último ano, a movimentação de cargas neste trecho teve aumento de 15%, em comparação com 2021, passando de 12,7 milhões de toneladas para 15 milhões de toneladas.

