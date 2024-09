Vlahovic faz dois, Juventus derrota Genoa e assume a liderança do Campeonato Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2024 - 15:16 Para compartilhar:

A Juventus assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano ao derrotar o Genoa por 3 a 0, neste sábado, no estádio Luigi Ferraris, pela sexta rodada. Dois dos três gols da partida foram marcados por sérvio Vlahovic, ambos no segundo tempo.

Com a vitória, a terceira da equipe na competição, a Juventus chega aos 12 pontos, um atrás do Torino, que ainda entrará em campo na rodada. Também podem assumir a liderança, o Napoli, com dez, e o Empoli, com nove. Todos jogam no domingo. Já o Genoa, com cinco, ficou ainda mais próximo da zona de rebaixamento, no 16º lugar.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração de ambos os lados. O Genoa apostou no contra-ataque e conseguiu, ao menos, segurar a Juventus, que depositou todas as suas esperanças de gol em Vlahovic. A melhor oportunidade foi na bola parada. O sérvio cobrou falta venenosa e jogou por cima do travessão.

A Juventus voltou melhor no segundo tempo e teve logo de cara um pênalti marcado a seu favor, após toque de mão de Winter. Vlahovic bateu com categoria e inaugurou o marcador. O sérvio ampliou aos dez. Ele foi lançado em profundidade e chutou no canto direito do goleiro para fazer 2 a 0.

O Genoa não conseguiu reagir e precisou se fechar para impedir uma goleada. A Juventus quase fez o terceiro aos 20, quando Koopmeiners mandou no travessão. A vitória foi decretada aos 44, com Francisco Conceição recebendo livre dentro da área e finalizando para o fundo das redes.

Na próxima rodada, a Juventus enfrenta o Cagliari no domingo, às 7h30, pelo horário de Brasília, no Allianz Stadium. No dia anterior, o Genoa visita o Atalanta, às 13h, no Atleti Azzurri d’Italia.