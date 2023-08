Vladimir Putin e Kim Jong-un prometem estreitar laços

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2023 - 14:01 Compartilhe

MOSCOU, 15 AGO (ANSA) – Em mensagem enviada ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu que os dois países estreitem os laços de colaboração.

“Estou certo de que continuaremos a ampliar a cooperação bilateral em todas as áreas em benefício de nossos povos, do interesse da estabilidade e segurança na península coreana e no nordeste da Ásia como um todo”, disse Putin, em mensagem divulgada pelo Kremlin.

O contato foi feito por ocasião do aniversário de 78 anos da libertação da Coreia do domínio japonês.

Em carta a Putin, Kim Jong-un também enalteceu as relações entre os países e “reforçou a necessidade de desenvolver ainda mais a cooperação tática e estratégica nos campos da defesa e segurança”, segundo um comunicado divulgado na agência estatal RIA Novosti.

“Estou convencido de que a amizade e a solidariedade serão desenvolvidas em conformidade com as demandas da nova era. Os dois países sempre serão vitoriosos, cooperando para alcançar seus objetivos e uma causa comum”, disse Kim na carta. (ANSA).

