Vladimir festeja retorno e promete o Peixe focado no Brasileirão Goleiro voltou a atuar após um longo período, pois tratava de lesão. Atleta experiente, Vladimir falou que o Brasileirão ainda tem "muita coisa em jogo" para o Santos

Depois de cinco meses afastado por lesão no pé direito, Vladimir voltou a jogar pelo Santos no último domingo, na vitória diante do Botafogo por 2 a 1, na Vila Belmiro.

O goleiro festejou o retorno e agradeceu todo apoio que recebeu na luta contra a lesão.

“O jogo de ontem (domingo) foi muito importante para mim. Ficar tanto tempo sem poder jogar por causa de contusão é complicado. Vivi momentos difíceis, mas sempre confiei em Deus e contei com o apoio da minha família, dos amigos e do meu agente. As mensagens de incentivo dos torcedores também foram um combustível a mais. E voltar fazendo um bom jogo e com vitória tornou tudo isso ainda mais especial”, disse o goleiro, que complementou:

“Temos a decisão da Libertadores, mas até lá nosso foco também estará no Brasileirão. Restam nove rodadas e podemos subir diversas posições. Sabemos que o título é difícil, mas tem muita coisa em jogo, inclusive em termos de premiação para o clube. Vamos pensar jogo a jogo e lutar sempre pelos três pontos, independentemente do time que for escalado”, concluiu o atleta alvinegro.

Vladimir e o Santos se preparam agora para enfrentar o Fortaleza na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro. A final da Libertadores é somente no dia 30 de janeiro, contra o rival Palmeiras, no Maracanã.

