Vizinho de palmeirense morto em briga diz que amigo ‘nunca se envolveu em briga’

Dante Luiz, de 42 anos, foi morto baleado no último sábado (12) na Rua Palestra Itália, na Zona Oeste da capital paulista, logo após a derrota para o Chelsea por 2 a 1 na final do Mundial de Clubes. O local é um reduto de comemorações da torcida do Palmeiras, onde também está o estádio do clube, Allianz Parque.

O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante, o agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Júnior, de 42 anos. O homem foi indiciado por homicídio e em sua defesa disse que agiu em legítima defesa. O caso seque sob investigação.

Amigo da vítima, Davi Santos, de 30 anos, contou em entrevista ao jornal O Globo que o torcedor era “pacífico, companheiro, alto-astral e dono de uma aura cativante.”

Segundo Davi, o vizinho era integrante da torcida e da escola de samba Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, e tinha paixão pelo Carnaval. Ambos são moradores de Caieiras, região metropolitana da capita paulista, e se conheciam há mais de uma década.

“Conheço o Dante há 14 anos, ele morava na rua de baixo à minha. Ontem mesmo fomos a um bar daqui para conversar. Era um palmeirense insano, mas falava pouquíssimo de futebol. Ele estava apreensivo com o jogo de hoje. Só dizia ‘seremos campeões’. Ele sempre foi torcedor do Palmeiras, tradição que vem da mãe e ele passou para os três filhos (dois meninos e uma menina). Não perdia um jogo. Em todos esses anos, nunca se envolveu em briga. Era um cara pacífico. Da velha guarda da Mancha Verde, mostrava pra essa geração que torcer é um ato de amor pelo time, e brigar não. Dizia que é melhor carregar a sua bandeira do que brigar e querer o mal. Era um cara muito 10 de 10.”, contou ao O Globo.

O vizinho também contou que Dante trabalhava como motoboy em uma loja na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. Davi ainda lembrou, como torcedor do Corinthians, aguardava o amigo no bairro para pode fazer as brincadeiras pela perda do título pelo rival, mas que viu a morte do amigo na TV.

“Soube da morte do meu amigo pela TV, quando vi a meia, a tatuagem na barriga e a careca. Era ele. Foi horrível. A gente estava planejando uma confraternização à noite, para zoar o Dante por conta da derrota. Aqui na cidade tá todo mundo desolado. Os bares fecharam, estamos de luto. Todas as subsedes das organizadas vão fazer uma homenagem na porta da casa dele”, finalizou.

Saiba mais