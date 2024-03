‘Vivo mais dois ou três anos’, prevê Carlos Alberto de Nóbrega

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 15:40 Para compartilhar:

Às vésperas de seu aniversário de 88 anos, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega participou do programa “Chega Mais“, do SBT, nesta segunda-feira, 11. Durante sua entrevista, ele relembrou o acidente doméstico que sofreu em novembro de 2023 e declarou que “não tem mais medo de nada”.

“Todos nós vamos morrer um dia”, justificou. “Mas tenho medo de ter derrame. É muito pior do que queda. Se tiver alguma outra doença, como a medicina tá adiantada, vivo mais dois ou três anos. Mas derrame… se a boca entortar, acabou a graça”, declarou ele.

Na ocasião do acidente, o filho do humorista contou ao “Fofocalizando”, da mesma emissora, que o apresentador tropeçou no chinelo, caiu da escada, bateu o rosto e a cabeça. Carlos Alberto chegou a mostrar as cicatrizes que adquiriu após a primeira cirurgia no cérebro.

No entanto, após a descoberta de um sangramento no crânio, Nóbrega retornou ao hospital, realizou outra operação e ficou internado por 19 dias.

“Na hora em que levei o tombo, a primeira coisa que fiz foi passar a mão nos meus dentes”, contou. “Eu tinha gravação na quarta, e meu filho dentista estava na Europa. Aí pensei: ‘Se os dentes estão em ordem, vou gravar quarta-feira’”, disse.

No entanto, o caso não foi tão simples. “A doutora falou: ‘Tá com dois sangramentos’. Aí realmente eu fiquei assustado”, relembrou o apresentador, que garante que agora está bem.

