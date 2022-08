Vivo ativa 5G em 54 bairros de São Paulo nesta quinta-feira

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 10:31 Compartilhe

A Vivo anunciou nesta quinta-feira, 4, o lançamento do 5G na cidade de São Paulo. Esta é a quinta capital a receber nova geração de internet móvel, depois de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa.

A operadora vai cobrir, inicialmente, 54 bairros da capital paulista e está trabalhando para ampliar o atendimento nos próximos meses.

Nesta largada, as teles estão instalando as primeiras antenas, portanto o sinal ainda não chega à maior parte das áreas, mesmo dentro dos bairros anunciados (veja lista abaixo).

O 5G da Vivo está disponível para todos os clientes da empresa. Para acessar, é preciso possuir um aparelho compatível – a Vivo conta com 49 modelos em seu portfólio – e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso.

Atualmente, a Vivo tem em sua base cerca de três milhões de clientes com aparelhos compatíveis 5G.

Segundo a Vivo, a experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que a do 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente 10 segundos, dependendo do volume de tráfego no momento.

Bairros atendidos: Aclimação, Bela Vista, Brooklin, Brooklin Novo, Brooklin Paulista, Butantã, Campo Belo, Centro, Cerqueira César, Chácara Itaim, Chácara Santo Antônio (zona sul), Cidade Dutra, Cidade Jardim, Cidade Monções, Consolação, Higienópolis, Ibirapuera, Indianópolis, Itaim Bibi, Jardim América, Jardim das Acácias, Jardim Europa, Jardim Everest, Jardim Paulista, Jardim Paulistano, Liberdade, Mirandópolis, Moema, Morro dos Ingleses, Morumbi, Paraíso, Perdizes, Pinheiros, Real Parque, República, Santa Cecília, Santa Efigênia, Sé, Sumaré, Sumarezinho, Vila Anglo Brasileira, Vila Buarque, Vila Clementino, Vila Congonhas, Vila Cordeiro, Vila Gertrudes, Vila Madalena, Vila Mariana, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Vila Represa, Vila São Francisco, Vila Tramontano, Vila Uberabinha.

