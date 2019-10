Viviane Araújo sobre ‘gratidão’ de Belo: ‘Prefiro esquecer essa fase da minha vida’

Rio – A novela Viviane Araújo x Belo x Gracyanne Barbosa continua rendendo. Depois que Belo disse ter muita gratidão por todo apoio que recebeu de Vivi quando esteve preso, Viviane afirmou que prefere esquecer essa fase de sua vida.

“Sinceramente, eu tenho o meu sentimento, o que eu vivi, o que eu passei, e ele tem o dele. Então eu prefiro não falar. Prefiro esquecer essa fase da minha vida”, disse Viviane em entrevista ao “A Tarde É Sua”, de Sônia Abrão.

Em entrevista recente ao “Programa do Bial”, Belo falou sobre seu extinto relacionamento com a rainha de bateria do Salgueiro. “Sou muito grato por tudo que ela passou. Por tudo que ela fez para minha vida nesse momento foi tão importante. Ela foi tão parceira, tão amiga. Sempre esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão, liberação e tudo mais”, afirmou o pagodeiro.