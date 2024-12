Viviane Araújo sobre documentário de Belo: ‘Não faz sentido nenhum reviver’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 21:30 Para compartilhar:

A atriz Viviane Araújo compareceu à 31ª edição do Prêmio Multishow nesta terça-feira, dia 3, no Rio de Janeiro, e falou sobre o documentário a respeito do cantor Belo, que foi seu marido por 9 anos, de 1998 a 2007. Ao ser questionada sobre o tema, ela disse que não viu a obra.

“Isso foi uma história que ficou no meu passado, mas ele quis fazer esse documentário e contar. Obviamente eu fiz parte da vida dele, mas para mim isso não significa, não tem mais sentido nenhum, entendeu?”, disse segundo informações do Gshow.

No entanto, ela disse que não ficou incomodada com o fato de não ser esquecida no documentário. “Não me incomodei, porque eu não vi, para ser sincera. Porque justamente é uma coisa que é um passado, não vou negar meu passado, jamais”, disse.

“Não faz sentido nenhum eu reviver e falar”, explicou a atriz que compareceu ao evento com um look de arrasar com fendas e cristais.