Viviane Araújo relata perrengue íntimo no Carnaval: ‘Dois lados para fora’

Da Redação 28/08/2024 - 11:02

Convidada do programa “Que História é Essa, Porchat?”, a dançarina Viviane Araújo, de 49 anos, relatou uma situação que quase a deixou nua durante um desfile de Carnaval em Santos, litoral de São Paulo, em 2020.

Durante o relato, Viviane contou que deixou para vestir sua fantasia de rainha da bateria na hora do desfile, mas foi surpreendida por um detalhe: “Quando eu coloquei o body estava faltando tecido nas partes de baixo. Eu entrei em pânico! Fiquei desesperada! Estavam os dois lados [da vagina] para fora. Quando eu experimentei a base, ela tinha ficado um pouco frouxa embaixo, então tiveram que diminuir o fundo. Acho que diminuiu a parte de trás e afinou muito a parte da frente. E quando o tecido é bordado, não fica maleável, ou seja: entrou tudo”.

A solução, segundo a dançarina, foi colar as partes íntimas com esparadrapo e arrancar os punhos do figurino para fazer uma tanga. Apesar disso, os perrengues não pararam por aí: “Depois de tudo coladinho, bonitinho, veio a vontade de fazer xixi. Parei a van na rua e pedi para fazer xixi na casa de uma pessoa. Nesta época ficam todos pelos arredores. Entrei e não tinha papel higiênico. Mais um drama”, lamentou.

Por fim, Viviane contou que teve de sambar com cuidado. “Passei o desfile sambando e dando uma conferida, perguntando ao meu amigo se estava tudo bem. Foi divertido”, finalizou.