Viviane Araújo procura clínica para engravidar, segundo colunista

Sonhando em ser mãe, Viviane Araújo, de 45 anos, segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do site Metrópole, foi vista em uma clínica de reprodução assistida no Rio de Janeiro.

Para o veículo, a assessoria da artista confirmou que ela vai iniciar o tratamento para engravidar.

Araújo já disse algumas vezes que pensa em congelar seus óvulos. Ainda de acordo com a assessora de Viviane, Guilherme Militão, o namorado dela, será o doador do sêmen.

