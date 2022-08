Viviane Araújo faz vídeo brincando com o barrigão: ‘Sextou’

Da Redação 05/08/2022 - 21:42 Compartilhe

Viviane Araújo não perde a oportunidade de mostrar o barrigão. Nesta sexta-feira (05), a atriz apareceu brincando com ele e mostrando estar animada com o fim de semana. No vídeo, ela aparece apertando a barriga sincronizando com uma música.

“Ele pensando: tô quieto e ela me apertando… quando eu nascer ela que aguarde!”, brincou um seguidor. “Que barrigão lindo, Deus abençoe”, escreveu uma fã. “Mamãe mais linda”, elogiou outra.

Viviane está no 8º mês de gestação de Joaquim. Nos stories, a mamãe apareceu fazendo fisioterapia pélvica, que ajuda a fortalecer os músculos do assoalho pélvico, ajudando na hora do parto e prevenindo incontinência urinária.

https://www.instagram.com/p/Cg5QVFzlq6Q/