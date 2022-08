Viviane Araujo faz foto nua e mostra curvas de gravidez de 8 meses: ‘Mamãe do Joca’

Da Redação 03/08/2022 - 0:42 Compartilhe

Grávida de 8 meses do primeiro filho, Viviane Araujo compartilhou nesta terça-feira (2) uma foto de um ensaio nu que fez mostrando suas curvas.

A atriz posou para as lentes da fotógrafa Nila Costa, e publicou o clique em seu Instagram para seus seguidores.

“Mamãe do Joca!”, escreveu na legenda da postagem Viviane, que espera Joaquim, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão.

Nos comentários, Viviane recebeu uma série de elogios, inclusive de famosas como Luma de Oliveira, que chamou a atriz de “perfeita”, Adriana Bombom, que disse “linda” e a apresentadora Sabrina Sato: “Mamãe da vida! Mamãe rainha”.

Recentemente, a atriz fez um vídeo bem-humorado no qual brincou com a dificuldade de vestir um shorts, por conta do tamanho da barriga.