Viviane Araújo faz ensaio de fotografia aos 7 meses de gravidez: ‘Será que tô feliz?’

Viviane Araújo postou fotos do seu novo ensaio fotográfico. A atriz, de 47 anos de idade, espera um menino, que se chamará Joaquim, do casamento com o empresário Guilherme Militão, compartilhou nesta quarta-feira (13) um dos cliques, feito pela fotógrafa Nila Costa.

“Será que eu tô feliz, meus amores? Que ensaio lindo! Essa é só a primeira de muitas que virão”, legendou Vivi.

Nos comentários, a atriz recebeu muitos elogios de amigos famosos. “Você está linda”, escreveu Cacau Protasio. “A grávida mais linda que já vi”, declarou Gretchen. “Maravilhosa”, postou Lexa. “Plena, linda e amada”, publicou Luis Miranda.