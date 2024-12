Viviane Araújo e Diogo Nogueira viram meme nas redes durante Prêmio Multishow 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 22:59 Para compartilhar:

A atriz Viviane Araújo e o cantor Diogo Nogueira viraram meme nas redes sociais durante o Prêmio Multishow 2024, que acontece nesta terça-feira, dia 3. De acordo com internautas, os dois apresentadores acabaram com o “padrão Globo”.

Os dois foram os famosos que apresentaram a categoria Samba e Pagode do ano, que ficou com Gloria Groove pela canção Nosso Primeiro Beijo. No entanto, a web parece não ter gostado muito do desempenho dos dois, que pareciam perdidos e pouco treinados para fazer a apresentação.

Na plataforma X, antigo Twitter, muitos usuários da rede social fizerem comentários como: “O Diogo Nogueira e a Viviane Araújo parecendo eu nas apresentações de trabalho do ensino médio quando fazia o resumo minutos antes de apresentar o trabalho”.

Outro internauta falou: “Diogo Nogueira e Viviane Araújo… o que foi isso? Alguém por favor avisa que isso foi muito mas MUITO micoso. Kkkkkkkkkkk que horror”.

Veja alguns outros comentários feitos na rede:

Diogo Nogueira e Viviane Araújo parecendo a Marisa Orth e Bial apresentando o BBB, sem conexão 🗣️ E o tp? Nunca nem vi #PremioMultishow pic.twitter.com/iJcJhEeXMq — Helmer Massau ⚓ (@helmermassau) December 4, 2024

#GloNoPremioMultishow Que vergonha ver Diofo Nogueira e Viviane Araújo. Ficou muito feio! Que coisa micosa! — Sangue do Diabo (@sanguedodiabo3) December 4, 2024

Multishow está horrível, Viviane Araújo e Diogo, sem saber de nada no programa. Se tá é loko! — DENISE (@MORENINHADENISE) December 4, 2024