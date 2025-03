Viviane Araujo celebra seus 50 anos de vida: ‘A melhor versão de mim’

Não há quem diga, mas Viviane Araujo acaba de completar 50 anos de vida. Nesta terça-feira, 25, a atriz celebrou mais um giro em torno do sol com uma reflexão sobre sua trajetória de vida.

Em seu perfil no Instagram, a musa do Carnaval carioca publicou um vídeo em que aparece soprando velinhas.

“Cinco décadas vividas, sentidas e aproveitadas. Não sou mais a mesma de antes e isso é maravilhoso. Cheguei até aqui carregando histórias que me moldaram, risadas que ecoam na memória e sonhos que ainda me fazem brilhar os olhos. Bem-vindos aos meus 50 anos e à melhor versão de mim”, disse Viviane no vídeo.

“Bem vindos aos meus 50 anos e a melhor versão de mim”, escreveu ela na legenda da postagem no Feed.

Nos comentários, a diva ganhou uma chuva de elogios e felicitações.

“50tou da melhor forma: Feliz, com saúde, realizada … Parabéns, Vivi, e que Deus continue abençoando você e essa família linda que mora no meu coração”, comemorou uma seguidora. “Feliz aniversário Viiiii! Vida longa, minha rainha!!!! Eu te amo!!!!”, escreveu um fã. “Maravilhosa demais. Felicidades, saúde e muitas realizações, lindona”, desejou mais um usuário da plataforma.