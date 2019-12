Vivi Araújo vive romance com vizinho de bairro de 31 anos

A virada de ano da atriz Viviane Araújo promete muito. De acordo com informações do jornal Extra, ela passará o período festivo muito bem acompanhada. A publicação informa que ela vive romance com Guilherme Militão, chamado pelos amigos de Guido.

O rapaz é carioca, tem 31 anos e é sócio de uma imobiliária. Além disso, é torcedor do Vasco, assim como Vivi Araújo. O jornal informa ainda que eles são vizinhos de bairro do Recreio, na zona oeste do Rio.

Guido acompanhou Viviane na quadra do Salgueiro no último sábado. Eles aparecem juntos em foto que está circulando nas redes sociais.

Por fim, o Extra diz também que, por enquanto, só os amigos mais próximos sabem do romance, e afirmam que Vivi está esperando o relacionamento ficar mais sério para assumir publicamente o novo amor.