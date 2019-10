Vivi Araújo sobre ‘gratidão’ de Belo: “Prefiro esquecer essa fase da minha vida”

Na última sexta (11), Belo e Gracyanne Barbosa marcaram presença no ‘Conversa com Bial’, e no programa, o cantor agradeceu a ex por ter estado ao seu lado enquanto esteve preso. Apesar da afirmação de Belo, Vivi parece não estar muito interessada nas palavras dele sobre esse episódio.

Em entrevista ao programa ‘A Tarde É Sua’, comandado pro Sônia Abrão na RedeTV!, a atriz falou sobre o assunto: “Sinceramente, eu tenho o meu sentimento, o que eu vivi, o que eu passei, e ele tem o dele. Então eu prefiro não falar. Prefiro esquecer essa fase da minha vida”.

“Sou muito grato por tudo que ela passou. Por tudo que ela fez para minha vida nesse momento foi tão importante. Ela foi tão parceira, tão amiga. Sempre esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão, liberação e tudo mais”, completou.

Belo foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, em 2004, no Rio. Ele cumpriu quatro anos da pena e, em 2010, a sentença foi extinta da Justiça.