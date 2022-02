Viver do sonho profissional leva Ex-BBB e No Limite a enfrentar problemas financeiros

Com o objetivo de viver da carreira de músico, Viegas tem encontrado obstáculos, mesmo após suas participações nos realitys BBB 18 e No Limite. Apesar da visibilidade, o músico não conseguiu alavancar sua carreira e está precisando lindar ainda com problemas financeiros.

“Quem trabalha com arte no Brasil entende bem que há dificuldades de qualquer forma, ainda mais eu, músico independente”, conta ele em entrevista ao Notícias da TV.

“O maior problema sempre foi financeiro, contornar as adversidades do dia a dia como pai, filho, homem e querer viver de um sonho na música, mesmo sem ter gravadora, patrocínio ou qualquer tipo de investimento. Tudo se torna mais complicado”, completa.

“A galera às vezes não sabe que eu sou da música há muitos anos, desde antes do reality, e não que faço música agora só para aproveitar a visibilidade. Ambos os programas têm um alcance muito grande, então inevitavelmente é como a maior parte das pessoas vai te conhecendo. A estratégia agora é lançar muita música boa para que eu seja cada vez mais associado à música”, declara.

Mesmo com a projeção dada pelo BBB e o No Limite, o que levou o artista a lugares antes inimagináveis, Viegas revelou que ainda precisa de alguma coisa.

“Longe de estar realizado, entende? Dentro de mim existe um sentimento de busca pelo próximo sonho a ser sonhado, um verdadeiro pescador de ilusões. Me mantenho sonhando e isso desde sempre foi o que me manteve vivo e buscando o que acredito”, filosofa.

Agora, o artista vive a expectativa para o lançamento do seu primeiro álbum, chamado de Conexão, desde 2015, com previsão para o primeiro semestre deste ano.

“Nunca paramos. Sempre trabalhei muito e lancei muitas coisas de lá para cá, porém nem tudo com o mesmo alcance de hoje”, explica o músico que depois de 2015 só lançou dois singles.

“Me afastei de algumas pessoas, de lugares, mudei a minha leitura e tudo que de uma certa forma me deixasse pesado. Mais uma vez, como tudo que já tinha produzido, saiu do coração, foi pro violão e virou canção”, completou.

