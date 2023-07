Viveo informa intenção de fazer potencial oferta pública primária de ações de R$ 750 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 13:07 Compartilhe

A Viveo informou nesta sexta-feira, 21, a intenção de realização de potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão no valor de, aproximadamente, R$ 750 milhões, tendo como objetivo captar recursos a serem destinados às necessidades de capital de giro para crescimento.

Adicionalmente, a companhia está avaliando, em conjunto com determinados acionistas, a realização simultânea de uma oferta secundária de ações ordinárias de sua emissão e de titularidade de tais acionistas.

Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America, Goldman Sachs do Brasil e suas respectivas afiliadas localizadas nos Estados Unidos foram engajados pela companhia para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta que, se concretizada nas condições atualmente analisadas, seguirá o rito de registro automático perante a CVM.

“Nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia, sendo que a potencial oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia”, ressalta a Viveo.

