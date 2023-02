Viveo compra serviço de farmácia por assinatura Far.me

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 10:19 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A CM Hospitalar, conhecida pela marca Viveo, anunciou nesta segunda-feira a compra do serviço de farmácia por assinatura Far.me, segundo comunicado ao mercado.

A Far.me, segundo a Viveo, é uma farmácia especializada na oferta do serviço de atendimento personalizado e digital, composto pela assinatura mensal de entrega de medicamentos separados por data e hora, de acordo com a prescrição médica do paciente.

A Viveo fez o primeiro investimento na Far.me em 2020 e agora com a aquisição da totalidade da empresa, junto com a compra da Boxifarma, no ano passado, reforçará a estratégia e atuação no segmento “direct to patient”, afirmou a empresa no comunicado.





Para comandar a Far.me, em conjunto com a Boxifarma, a Viveo contratou, como presidente-executivo, Rafael Mandelbaum, ex vice-presidente de operações da Loggi e com passagem pela QuintoAndar.

O valor do negócio não foi informado.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias