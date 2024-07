Vivendo romance, Sophie Charlotte acompanha Xamã em show no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 9:36 Para compartilhar:

A atriz Sophie Charlotte foi flagrada acompanhando o affair Xamã em um show na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, no fim de semana. O casal ainda mantém o romance discreto.

Xamã se apresentou no município de Barra de São João no sábado, 20. Apesar de não terem posado juntos, os dois atores de “Renascer” foram fotografados ao lado do mesmo fã mirim. Na foto de Sophie, inclusive, é possível ver Xamã ao fundo. Veja:

O casal engatou o affair nos bastidores de “Renascer”, novela na qual vivem o par romântico Eliana e Damião. Apesar de viver o relacionamento de maneira discreta e ainda não terem assumido o envolvimento, os dois já foram fotografados aos beijos em um evento no Rio de Janeiro.