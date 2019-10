Vivendo momento irregular, João Pedro revê adversário em que começou a deslanchar no Fluminense

Rio – Sem marcar desde a 18ª rodada, João Pedro terá pela frente nesta quarta-feira um rival que traz boas recordações para ele. O Cruzeiro é a equipe que mais levou gols do jovem de 18 anos. Ao todo, a rede do clube mineiro foi balançada em quatro oportunidades pelo atacante.

Apesar de ter marcado o seu primeiro gol em um clássico contra o Flamengo, no Campeonato Carioca, foi contra o Cruzeiro que João Pedro começou a deslanchar como profissional. Foram quatro gols marcados praticamente em sequência pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro. Naquele momento, o jogador despontou como solução no ataque tricolor e passou a ter mais oportunidades com o ex-treinador Fernando Diniz.

O momento do atacante não é tão bom com a camisa tricolor. O último gol de João Pedro foi contra o Fortaleza ainda no primeiro turno. Mesmo muito jovem, o atleta já viveu a pressão de ter sido cobrado por torcedores do Fluminense, após a vitória sobre o Grêmio, no Maracanã.

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira em partida decisiva na luta contra o rebaixamento. No momento, o Tricolor tem cinco pontos de vantagem sobre a Raposa, que está na 18º colocação.