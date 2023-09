Vivendo fim de semana perfeito, Sainz reforça favoritismo da Red Bull, mas confia em vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 15:45 Compartilhe

O fim de semana de aniversário para Carlos Sainz tem sido de festa no GP da Itália de Fórmula 1. O piloto espanhol de 29 anos foi muito celebrado pelos fãs da Ferrari no Circuito de Monza após conquistar a pole position neste sábado. Muito feliz com os resultados alcançados até o momento, Sainz reconheceu que as chances de vitória no domingo serão difíceis diante da temporada que vem fazendo Max Verstappen, mas não descartou um triunfo em casa para a equipe da Ferrari.

“Teremos uma ótima oportunidade amanhã, mas sendo realista a Red Bull deve ser mais rápida. Vamos apenas tentar fazer a vida deles o mais difícil possível e tomar essa vitória. Nada é impossível para amanhã, especialmente saindo da primeira posição. Se eu conseguir um bom início de corrida, farei de tudo para me manter à frente de Max”, disse Sainz.

O histórico circuito de Monza mostra que a pole position não é uma garantia de vitória. Apenas Charles Leclerc, companheiro de garagem de Sainz, confirmou uma pole position no tradicional circuito desde 2018.

“Diga que é nossa, diga que é nossa”, gritou Sainz no rádio logo após bater o tempo de Verstappen na última volta do Q3. As posições mudaram três vezes nos últimos segundos e acabaram nas mãos do espanhol, por apenas 0s013. O alto barulho vindo das arquibancadas confirmou que o tempo de Sainz era melhor que o do holandês da Red Bull, que busca sua 10ª vitória seguida na temporada.

“É difícil descrever em palavras este sentimento. Realmente incrível todo o fim de semana, o apoio dos fãs, a sensação vinda das arquibancadas e a energia que depositam em nós é espetacular”, disse Sainz, que também foi o mais rápido do TL2 e do TL3. Esta foi a quarta pole da carreira do piloto, a primeira este ano.

Leclerc largará em terceiro por ter sido 0s067 mais lento que seu companheiro de Ferrari. Após os erros da equipe nos últimos GPs e os resultados ruins, Leclerc comentou o momento vivido pela Ferrari.

“No fim das contas somos Ferrari, então é claro que haverá muito barulho em torno do time e precisaremos lidar com isso. Nenhum de nós está feliz com a performance que demonstramos até agora, com exceção de hoje – é claro que estamos muito orgulhosos e felizes, mas no resto da temporada tem sido difícil”, disse Leclerc.

