Vivendo boa fase na Tailândia, Evson espera grande ano no Chiamgmai United

Um dos principais nomes do futebol tailandês na última época, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United, falou sobre a motivação do grupo em fazer um grande ano no país. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história nesta temporada.

Nós temos um ótimo elenco, competitivo e muito forte. Tenho certeza que buscaremos grandes conquistas neste ano. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode render ao longo da temporada – disse o jogador brasileiro.

Segundo Evson, seu momento tem sido muito especial no clube tailandês do Chiangmai United.

– Desde que cheguei ao futebol tailandês as coisas estão acontecendo muito rápidas. Estou trabalhando muito para manter essa intensidade e para fazer a minha história no país – concluiu o zagueiro ex-Vitória.

