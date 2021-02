Vivendi revela planos de cindir Universal Music Group e ação salta 18,5% em Paris

O conglomerado de mídia francês Vivendi revelou no fim de semana que planeja distribuir a acionistas 60% do capital da subsidária Universal Music Group (UMG) e cindir sua lucrativa gravadora até o fim do ano. Em reação ao comunicado, que foi divulgado no sábado (13), a ação da Vivendi saltava 18,5% na Bolsa de Paris por volta das 9h30 desta segunda-feira (de Brasília). A distribuição de ações do UMG a investidores será na forma de um dividendo especial, explicou a Vivendi. A Vivendi já havia anunciado planos de listar ações do UMG em Amsterdã, há cerca de um ano, e agora estabeleceu uma meta mínima de 30 bilhões de euros para o valor da subsidiária.

