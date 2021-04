Vivendi registra alta de 5% na receita no 1º tri ante igual período de 2020

A Vivendi informou nesta quinta-feira que registrou receita de 3,90 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 5% em relação a igual período de 2020, em termos ajustados.

Segundo a empresa francesa, o avanço foi fomentado pelo desempenho positivo de seu principal negócio, a gravadora Universal Music, cuja receita saltou 9,4% na mesma base comparativa, a 1,81 bilhão de euros.

A gigante do setor fonográfico, que trabalha com artistas como Lady Gaga e Taylor Swifit, teve crescimento orgânico de 19,6% em receitas decorrentes de streamings, enquanto as vendas físicas saltaram 14,8% no período.

Repercutindo os resultados, a ação da companhia fechou em alta de 1,17% na Bolsa de Paris.

