Vivendi pede convocação de assembleia de sócios da TIM

MILÃO, 11 DEZ (ANSA) – O grupo francês Vivendi enviará uma carta ao conselho de administração da TIM pedindo a convocação de uma assembleia de sócios para deliberar sobre a revogação do mandato de conselheiros indicados pela gestora norte-americana Elliott.

A Vivendi é a maior acionista da operadora de telefonia italiana, com cerca de 24% de participação, mas perdeu uma disputa com a Elliott, que tem aproximadamente 10%, pelo controle do conselho de administração, em maio passado.

“Decidimos escrever ao conselho antes do fim da semana para instá-lo a convocar uma assembleia o mais brevemente possível para nomear novos revisores, revogar cinco dos 10 membros do conselho ligados à lista da Elliott, em particular aqueles ligados a problemas de governança, e propor a indicação de cinco novos gestores”, diz a nota do grupo francês.

A medida chega após a repentina demissão do CEO Amos Genish, anunciada em novembro passado, pouco depois de a TIM ter registrado um prejuízo acumulado de 800 milhões de euros nos nove primeiros meses de 2018.

O resultado se deve a uma manobra do conselho, tomada na ausência de Genish, para desvalorizar o aviamento (lucro potencial) da TIM em 2 bilhões de euros. A Vivendi tem direito de pedir a convocação de uma assembleia de sócios por ter mais de 5% das ações e acusa a Elliott de querer desmantelar a operadora.

O conselho de administração da empresa tem 15 membros, sendo 10 indicados pela Elliott e cinco pela Vivendi. (ANSA)