Vivendi negocia com Groupe Figaro sobre venda da revista Gala

A Vivendi anunciou que sua empresa Prisma Media entrou em negociações exclusivas com o Groupe Figaro para vender a revista Gala, em um movimento para lidar com as preocupações de concorrência da União Europeia sobre a aquisição do grupo de mídia francês Lagardere pela Vivendi.

O conglomerado de mídia disse nesta terça-feira, 4, que o Groupe Figaro precisaria ser aprovado como comprador da revista pela Comissão Europeia, o braço executivo da UE, se as negociações fossem bem-sucedidas. O grupo espera concluir a transação até outubro.

A Vivendi se ofereceu para vender seu negócio editorial Editis e Gala depois que a Comissão lançou uma investigação aprofundada sobre o acordo Lagardere no ano passado, dizendo que uma fusão poderia prejudicar a concorrência na edição de livros, particularmente nos mercados de compra de direitos autorais.

