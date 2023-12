Vivendi entra na Justiça contra venda de rede fixa do Grupo TIM

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

MILÃO, 15 DEZ (ANSA) – A empresa francesa Vivendi, principal acionista do Grupo TIM, entrou na Justiça contra a aprovação pelo conselho de administração, em novembro passado, da venda da operação de rede fixa na Itália para o fundo americano KKR.

A decisão é contestada pela Vivendi, dona de 23,75% da TIM e que diz que a transação deve ser chancelada também em uma assembleia de acionistas. No entanto, informações de bastidores dão conta de que, na ação, os franceses não pedem uma suspensão cautelar da venda.

Esse detalhe fez com que as ações do Grupo TIM na Bolsa de Valores de Milão avançassem quase 4% no início da tarde desta sexta-feira (15), pelo horário local.

A operação com a KKR é avaliada em até 22 bilhões de euros (R$ 119 bilhões) e terá a participação do governo italiano como sócio minoritário.

O objetivo da TIM é vender a rede fixa para se concentrar nos serviços móveis. (ANSA).

