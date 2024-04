Vivendi amplia receita no 1º trimestre, impulsionada pelo grupo Lagardère

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A Vivendi obteve receita de 4,275 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, informou a companhia nesta segunda-feira, 29, em balanço. O resultado representa um avanço de 5,4% em relação aos primeiros três meses de 2023. De acordo com a empresa francesa, o crescimento da receita foi impulsionado pela contribuição do grupo de mídia Lagardère, adquirido pela Vivendi em 2023. A receita do Lagardère avançou 8,9% na mesma comparação, enquanto a do Canal+ cresceu 2,6%. A empresa não divulgou números de lucro.