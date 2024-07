Vivendi amplia receita no 1º semestre, mas lucro cai em comparação com mesmo período de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 15:39 Para compartilhar:

A Vivendi registrou lucro líquido de 159 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma queda de 8,3% em comparação com os primeiros seis meses de 2023. Diluído por ação, o lucro foi de 0,16 euros, em comparação com 0,17 euros no primeiro semestre do ano passado. Segundo a empresa, o recuo do lucro é consequência de custos operacionais

A receita da companhia foi de 9,05 bilhões de euros no primeiro semestre deste ano, alta de 2,7% em comparação com o primeiro semestre de 2023. Segundo o conglomerado de mídia francês, o aumento na receita é fruto de um sólido desempenho do Canal+ e da Lagardère, empreendimento de mídia comprado pela Vivendi no ano passado.