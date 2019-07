Viva Lácteos: Com abertura do mercado chinês, Brasil poderá exportar US$ 4,5 mi

A Associação Brasileira de Laticínios (Viva Lácteos) estima que, após o processo de habilitação dos 24 estabelecimentos brasileiros pela China para exportação de produtos como leite em pó e queijos, o Brasil poderá exportar US$ 4,5 milhões em produtos lácteos ao país asiático. Em nota, a entidade destacou que a China é o maior importador global de itens da categoria, com cerca de 800 mil toneladas de leite em pó adquiridas de outros países. Já a produção atual brasileira de leite em pó chega a 600 mil toneladas.

Em 2018, o setor lácteo do País exportou para mais de 50 destinos e avançou principalmente nas vendas externas de queijos, conforme a Viva Lácteos. Os chineses importaram, em 2018, 108 mil toneladas de queijo e nos últimos cinco anos, as compras do produto nacional cresceram a uma taxa média anual de 13%. O valor embarcado no ano passado somou US$ 18 milhões.